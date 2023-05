Eventi e scadenze dell'11 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Martedì 09/05/2023

Mercoledì 10/05/2023

Giovedì 11/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Si svolge al distretto MIND - Milano Innovation District, il Festival in cui "il futuro è protagonista", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo. Una settimana dedicata all'innovazione con un palinsesto di oltre 100 eventi, suddivisi per filoni tematici: come fare sistema in Italia, le città sostenibili, il futuro della Salute, le success stories di MIND, le nuove frontiere della formazione- La Fiera B2B per l'ecosistema agro-alimentare, in collaborazione con la FAO, si tiene in Fiera Milano a Rho. Piattaforma di riferimento in Italia per l'incontro domanda-offerta nella filiera agroalimentare, con dibattiti, anticipazioni del futuro e innovazione sostenibile nel segno dell'internazionalizzazione e con con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane. Partecipazione, tra gli altri, del ministro Lollobrigida e del presidente Coldiretti, Prandini- Festival indipendente che crede che il grande cinema debba avere un impatto importante sulla società. Oltre 30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e un concorso per giovani registi da tutto il mondo. Il Riviera International Film Festival si svolge alla Baia del Silenzio a Sestri Levante- La decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, si terrà a fieramilano Rho. Il titolo sarà "GENERATIONS, re-imagining our world". Parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Il Congresso Nazionale Federconsumatori APS: Facciamo la differenza. Nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza, si svolge a Rimini. Intervengono, tra gli altri, il ministro Urso, il Presidente della Fondazione GIMBE, il Presidente di Federconsumatori, il Presidente X Commissione Industria Camera dei Deputati e il Segretario Generale CGIL- Il Presidente Mattarella andrà a Oslo per la visita di Stato nel Regno di Norvegia- La 28esima edizione di RESTAURO si svolge a Ferrara, in collaborazione con MAECI e ICE AGENZIA. Punto di riferimento a livello mondiale nell'ambito dei beni culturali e luogo d'incontro di aziende, istituzioni e mondo della ricerca. Focus su digitalizzazione dei beni culturali, sicurezza sismica degli edifici storici, transizione ecologica, formazione dei restauratori e ruolo strategico del patrimonio culturale- Evento all'insegna dell'innovazione tecnologica. Scopo del Forum è avviare un confronto sulle nuove tecnologie a disposizione e sulle possibili integrazioni di tutti i vettori energetici, alla luce dei nuovi obiettivi ambientali europei. La manifestazione si svolge al Gazometro Eni. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Salvini, il Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i Presidenti di ENEA e ENAC- Turismo internazionale dell'Italia- Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G7 a Niigata, in Giappone. Il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Paolo Gentiloni parteciperanno al vertice- Importante appuntamento dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di alto profilo appartenenti al mondo politico, economico, delle imprese e della società civile. Tra i partecipanti, ci saranno il Santo Padre Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, i Ministri Valditara, Roccella, Giorgetti e Urso, Tajani e Salvini, i presidenti di TIM e Danone e l'AD di CDP. L'evento si svolge a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 -- L'evento "Made in Italy: nuovi scenari per le imprese", organizzato dai Giovani Imprenditori Confindustria e TeamSystem, si svolge a Milano. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria09:30 -- All'evento, che si svolge a Torino, partecipano, tra gli altri i ministri Daniela Santanchè, Adolfo Urso, Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e il Vicepresidente di Lavazza, Marco Lavazza09:30 -- Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023 dell'Osservatorio HR Innovation Practice "Vita, lavoro, felicità: disegnare una nuova relazione tra organizzazione e persone", promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si è proposto di studiare le principali sfide della Direzione HR in questo periodo e di delinearne con occhio critico l'evoluzione10:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interviene in apertura, dopo i saluti iniziali, ai 50 anni di Confindustria Piemonte (in video collegamento)10:00 -- Obiettivo del webinar di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), che si svolge a Milano, è di presentare una panoramica sugli strumenti di finanza agevolata a disposizione delle imprese in tre ambiti di particolare importanza e attualità, come l'internazionalizzazione, la transizione ecologica ed il digitale13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:30 -- L’evento di Cybersecurity360 e AgendaDigitale.eu, organizzato da DIGITAL360, porta a confronto i massimi esperti e i principali rappresentanti di istituzioni e imprese sulla strategia nazionale di Cybersicurezza. Interverranno, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Vicedirettore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza Alessandra Guidi, il Vicedirettore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Nunzia Ciardi e il Componente del Garante per la protezione dei dati personali Agostino Ghiglia, in una serie di tavole rotonde, keynote speech e dibattiti con i principali protagonisti della scena cyber italiana