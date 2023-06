Borse caute. Piazza Affari corre con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio, grazie alla buona performance registrata dal settore bancario, rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, in vista degli appuntamenti delle banche centrali la prossima settimana. Martedì e mercoledì, si riunirà il Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, per prendere decisioni di politica monetaria e subito dopo, giovedì, il consiglio direttivo della BCE.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,3 dollari per barile, sui timori per la domanda legate al rallentamento dell'economia globale, che hanno messo in ombra il calo dell'offerta previsto con i tagli alla produzione promessi dall'Arabia Saudita.Invariato lo, che si posiziona a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,16%.resta vicino alla parità(+0,14%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,65%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 29.336 punti.di Piazza Affari, effervescente+2,56% con il mercato che continua a scommettere che la banca senese sia presto protagonista di operazioni straordinarie.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,67%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,64%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,41%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.Tra i(+4,12%),(+1,27%),(+1,21%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.Tentenna, che cede l'1,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (atteso 1.663,8 Mld ¥; preced. 2.278,1 Mld ¥)07:30: Occupazione, trimestrale (preced. 0,2%)11:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0%)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,3%).