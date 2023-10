Eurolistini volatili, occhi a trimestrali e dati PMI

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta contraddistinta da una certa volatilità per. L'indice PMI di S&P Global ha segnalato un'accelerazione del declino economico dell'eurozona a ottobre, evidenziando il rischio di recessione Germania e Francia, che potrebbe mettere in discussione le aspettative secondo cui i tassi di interesse rimarranno su livelli elevati per un periodo prolungato.Guardando ai vari settori, ilè sostenuto dai dati di, che ha superato le stime di vendita del terzo trimestre, mentre lesono toccate dalle trimestrali di(che ha alzato la guidance sui ricavi e confermato quella su utili e distribuzione) e(che ha accennato a significativi tagli dei costi in corso d'anno).Lieve calo dell', che scende a quota 1,064. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 85,97 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +198 punti base, con ilche si posiziona al 4,81%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.435 punti. Leggermente positivo il(+0,4%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,14%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,80%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,48%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,09%),(+2,64%),(+2,36%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,40%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,61%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.