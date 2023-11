Mercati asiatici positivi. Borsa Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - I mercati asiatici mostrano segni in prevalenza positivi, mentre la borsa di Tokyo è rimasta chiusa oggi per la festa del lavoro giapponese. Oltreoceano la piazza di Wall Street ha chiuso in positivo.L'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,67%.Guadagni frazionali per(+0,37%); pressoché invariato(+0,19%).Senza direzione(+0,01%); poco sotto la parità(-0,6%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,21%.Il rendimento per l'è pari 0,73%, mentre il rendimento deltratta 2,7%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).