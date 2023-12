Borse asiatiche positive nonostante dati su disinflazione cinese

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono comunque cauti in attesa delle decisioni delle più importantinel corso della settimana settimana (Federal Reserve, Banca d'Inghilterra, Banca Centrale Europea, Banca Nazionale Svizzera).Gli operatori guardano anche aidiffusi nel weekend, che hanno mostrato che l'inflazione è scesa al ritmo più veloce degli ultimi tre anni a novembre, mentre i prezzi alla produzione sono diminuiti per il 14° mese consecutivo. In particolare, il CPI è sceso dello 0,5% su base annua (attese per -0,1%), mentre il PPI è sceso del 3% su base annua (aspettative per un -2,8%).Buon aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dell'1,50%; sulla stessa linea,guadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, mentresale dello 0,74%.Negativo(-1,07%); poco sopra la parità(+0,3%). Sui livelli della vigilia(+0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia(+0,06%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,33%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,77%, mentre il rendimento delè pari 2,66%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 10 punti; preced. 9 punti)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48,3 punti).