Mercati asiatici in rialzo in attesa di dati macro e banche centrali

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre gli operatori attendono le decisioni di una riunione dei politici cinesi che potrebbero indicare quanti stimoli aspettarsi il prossimo anno, oltre che le. Oggi l'indice dei prezzi al consumo statunitensi darà un'idea della continuazione del trend di disinflazione, con la lettura che sarà pubblicato un giorno prima dell'ultima decisione della Federal Reserve prevista per il 2023.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un leggero aumento dello 0,16%, mentre, al contrario, è in leggero calo(-0,16%).sale dello 0,40%.Sale(+1,1%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,39%). Consolida i livelli della vigilia(+0,01%); in moderato rialzo(+0,49%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,38%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,24%.Il rendimento dell'scambia 0,73%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 10 punti; preced. 9 punti)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48,3 punti).