Debole la borsa di Tokyo guarda alla Bank of Japan

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, con gli investitori in attesa della. Ieri la, come da attese, ha lasciato fermi i tassi di interesse, anticipando tre tagli del costo del denaro, nel 2024. Oggi è la volta di BCE e BoE.L'indicechiude con un calo dello 0,81% sul mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(-0,08%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In denaro(+1,07%); con analoga direzione, in rialzo(+1,05%).Sale(+1,27%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di(+1,74%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente. Composto ribasso per l', in flessione dell'1,00% sui valori precedenti. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,67%, mentre il rendimento per ilè pari 2,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. 0,5%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48,3 punti)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,6%; preced. 4,6%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 12,5%; preced. 7,6%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -1%).