Mercati asiatici in ribasso, attesa per la Bank of Japan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -all'inizio della penultima settimana del 2023, dopo il rally della scorsa settimana in seguito alla decisione della Federal Reserve statunitense di mantenere i tassi e alla sua previsione per tagli dei tassi nel 2024.Ora l'attenzione è rivolta alla, che terminerà domani la sua ultima riunione dell'anno, con gli operatori in attesa di capire se arriverà finalmente un cambiamento delle politiche estremamente accomodanti., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,28%.lima lo 0,40%.Negativo(-1,07%); sulla parità(+0,13%). Senza direzione(-0,04%); con analoga direzione, pressoché invariato(-0,16%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,3%. Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,74% sui valori precedenti. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,67%, mentre il rendimento deltratta 2,62%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -962,4 Mld ¥; preced. -662,5 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%).