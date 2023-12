Ancora effetto Bank of Japan sulla borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude al rialzo la seduta per la borsa di(+1,45%), trainata dalla performance positiva dei mercati americani, sulle aspettative di un calo dei tassi di interesse USA, ed ancora beneficiando dell'effetto "Bank of Japan" che ha mantenuto la sua politica ultra accomodante. Restando in tema di banche centrali,, dopo che la settimana scorsa aveva mantenuto invariati i costi di finanziamento a medio termine.L'indice giapponesesi attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dell'1,09%.In denaro(+0,86%); con analoga direzione, su di giri(+1,77%).Pressoché invariato(+0,15%); guadagni frazionali per(+0,62%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 0,56%, mentre il rendimento per ilè pari 2,64%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -962,4 Mld ¥; preced. -661 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%).