Tokyo in calo, crolla Toyota su richiamo veicoli e scandalo Daihatsu

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che soffrono comunque le perdite di Wall Street, mentre gli investitori attendono nuovi dati macroeconomici., che ha annunciato il richiamo di circa un milione di veicoli (coinvolgendo alcuni modelli Toyota e Lexus 2020-2022 negli Stati Uniti), dopo che la filiale Toyota Daihatsu ha interrotto le spedizioni di tutti i suoi veicoli, per un'indagine ha riscontrato problemi di sicurezza.Il listino dichiude la seduta sotto la parità, con ilche lima l'1,59%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,10%. Positiva anche, che sale dello 0,57%.Pressoché invariato(+0,07%); poco sotto la parità(-0,55%). Sui livelli della vigilia(+0,12%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,47%.Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,18%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,59%, mentre il rendimento delscambia 2,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 1,3%).