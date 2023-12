Positiva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in cauto rialzo per la borsa di, dopo che, nel mese di novembre, l’indice dei prezzi al consumo ha mostrato un rallentamento rispetto al mese precedente, ma resta comunque sopra l’obiettivo del 2% della Banca centrale giapponese, per il ventesimo mese consecutivo. Dati che arrivano a pochi giorni dalla decisione della Bank of Japan di mantenere la politica monetaria ultra-espansiva.L'indice giapponesecontinua la seduta con un leggero calo dello 0,05%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàPessimo il mercato di(-1,52%); senza direzione(+0,05%).Poco sopra la parità(+0,5%); pressoché invariato(+0,03%).La giornata del 21 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,15%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,62%, mentre il rendimento per ilè pari 2,61%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 1,3%).