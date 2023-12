Mercati asiatici positivi, bene Hong Kong con comparto gaming

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che seguono la seduta in rialzo a Wall Street, con gli investitori che continuano a scommettere su un taglio ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve già in primavera.Spicca la performance positiva di Hong Kong, con i guadagni che sono guidati dalle, dopo che Pechino ha ammorbidito la sua posizione sul settore dei giochi online; il principale regolatore del settore ha dichiarato che avrebbe "studiato attentamente" le preoccupazioni di tutte le parti interessate sul progetto di regole volte a frenare il gioco e la spesa eccessivi.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dell'1,13%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,47%.sale dello 0,54%.Su di giri(+1,83%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,42%). Guadagni frazionali per(+0,66%); sulla stessa tendenza, sale(+0,86%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,24%. La giornata del 26 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,6%, mentre il rendimento per ilè pari 2,6%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,2%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 1,3%).