Borse asiatiche avviano l'anno con cautela. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) -, condizionate dalche ha colpito le zone centrali del, facendo crollare case e provocando ingenti danni al sistema ferroviario, e dal, che è stato letto con più pessimismo, avendo evidenziato solo una modesta crescita dell'attività.è rimasta, come da tradizione, prolungando lo stop del Capodanno. Chiude gli scambi leggermente positiva(+0,55%)., con Shanghai che ha ceduto lo 0,33%; in retromarcia anche, che scivola dello 0,70%. In rosso anche-0,43%.Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi, pesante(-1,76%); debolicon cali dello 0,3%. mentreguadagna lo 0,2% esale dell'1%.In discesa(-0,65%); in frazionale progresso(+0,48%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,28%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,37%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,62%, mentre il rendimento delscambia 2,57%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,4 punti; preced. 50,7 punti)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,7 punti; preced. 48,3 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 51,5 punti).