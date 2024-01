Mercati asiatici in ribasso, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono la pubblicazione di dat macroeconomici per avere più indicazioni sull'andamento della politica monetaria, dopo che un aumento a sorpresa delle buste paga non agricole negli Stati Uniti ha visto i mercati riconsiderare le aspettative per i primi tagli dei tassi di interesse.Sullo sfondo restano le, poiché le interruzioni nel Mar Rosso hanno aumentato i costi di spedizione in Europa, mentre il conflitto israeliano con Hamas minaccia di estendersi al Libano.A guidare i ribassi sono i listini cinesi, su cui pesano le preoccupazioni per una regolamentazione più severa sul settore dei giochi, la, e i timori che gli sforzi del governo cinese per sostenere l'economia siano insufficienti.Profondo rosso per, in netto calo dell'1,75%, e per, che scende dell'1,42%.In forte calo(-2,2%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,4%).In frazionale calo(-0,55%); sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,54%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,30%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 7 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,6%, mentre il rendimento deltratta 2,56%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)00:50: Partite correnti (atteso 2.385 Mld ¥; preced. 2.583 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,4%; preced. -0,5%).