Nikkei 225 sui massimi in 33 anni, l'inflazione di Tokyo scende secondo attese

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, rimbalzando dai cali di ieri, trainati dalla Borsa di Tokyo, con l'grazie anche al rally dei titoli tecnologici. A fare da assist è stato l'aumento del 6,4% registrato a Wall Street da Nvidia, che si è portato su nuovi massimi dopo aver presentato nuovi prodotti.Tra le altre notizie positive per il Giappone c'è il fatto che- che è un indicatore per l'intero paese -, assestandosi a poca distanza dall'obiettivo annuale del 2% della Bank of Japan. In particolare, il tasso di inflazione di Tokyo è rallentato al 2,4% a dicembre dal 2,6% del mese precedente, mentre l'inflazione core è rimasta invariata al 2,1%, in linea con le aspettative.Tra le notizie societarie spicca, che hadel quarto trimestre, molto peggiore di quanto previsto dagli analisti. In particolare, l' utile operativo è sceso a 2,8 trilioni di won nel periodo ottobre-dicembre, rispetto ai 4,31 trilioni di won dell'anno precedente.Sulla Borsa di, ilsale dell'1,16%; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,26%.sale dello 0,20%.In frazionale progresso(+0,26%); poco sotto la parità(-0,26%). In denaro(+0,83%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,95%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,58%, mentre il rendimento delscambia 2,54%.