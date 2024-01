Positiva la borsa di Tokyo, debole il resto dell'Asia

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, grazie alla performance dei titoli dell’elettronica che hanno seguito il trend dei titoli tecnologici statunitensi. La debolezza dello yen, invece, ha fornito sostegno alle azioni legate all'export.Sottotono le altre piazze asiatiche che hanno seguito l'andamento incerto di Wall Street con l'attenzione gli investitori sempre rivolta ai dati sull’inflazione americana, previsti per giovedì, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. C'è attesa anche per la nuova stagione delle trimestrali, in avvio venerdì, che comincerà dalle big bancarie.Ilsegna un rialzo del 2,15%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In ribasso(-0,75%); come pure, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,68%.Senza direzione(+0,04%); leggermente negativo(-0,6%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,31%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,59%, mentre il rendimento per ilè pari 2,54%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 2.385 Mld ¥; preced. 2.583 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,4%; preced. -0,5%).