Nuovo record per la borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per, che raggiunge i massimi dal febbraio 1990, grazie alla debolezza dello yen che ha favorito soprattutto i titoli legati all'export. Segni contrastanti tra le piazze cinesi dove Hong Kong ha avviato la sessione in territorio positivo sostenuta dai guadagni messi a segno da Wall Street in attesa di dati sull’inflazione americana, in arrivo oggi pomeriggio.L'indice giapponese, guadagna il 2,38%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,36%.Effervescente(+1,7%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,48%).Consolida i livelli della vigilia(+0,19%); leggermente positivo(+0,45%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dello 0,88%. La giornata del 10 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,6%, mentre il rendimento deltratta 2,49%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 2.385 Mld ¥; preced. 2.583 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,4%; preced. -0,5%).