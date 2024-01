Seduta mista in Asia, Nikkei 225 su nuovi massimi in 34 anni

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a digerire indicazioni contrastanti dai dati contrastanti sull'inflazione provenienti da Stati Uniti e Cina. A sorprendere il positivo continua a essere, su aspettative di una Bank of Japan ultra accomodante, anche alla luce delle possibili ulteriori misure di stimolo a seguito di un devastante terremoto.In Cina il focus è sui dati dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo , con un', alimentando preoccupazioni per la ripresa economica del paese.mostra un ottimo guadagno, con ilche mette a segno un +1,50%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 4 di questo mese, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità (-0,49%), così come(-0,16%)In lieve ribasso(-0,34%); sulla stessa linea, in frazionale calo(-0,6%). Buona la prestazione di(+0,92%); senza direzione(-0,08%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,15%. Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dello 0,76% sui valori precedenti. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,59%, mentre il rendimento deltratta 2,51%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 2.385 Mld ¥; preced. 2.583 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,4%; preced. -0,5%).