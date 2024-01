Tonica Tokyo. Deboli le piazze cinesi, delude People’s Bank of China

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa dicon il mercato tornato a scommettere sui tagli da parte della Fed dopo che venerdì i prezzi alla produzione statunitensi sono scesi a sorpresa. Si muovono sono deboli, invece, le piazze cinesi ancora in contrattazione, sulla decisione inattesa della Banca popolare cinese di lasciare il tasso sui suoi prestiti, a un anno, al 2,5%.L'indice giapponesesegna un guadagno frazionale sul dell'1,37%, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 4 di questo mese, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,42%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,25%; pressoché invariato(-0,18%).Buona la prestazione di(+0,84%); sui livelli della vigilia(-0,01%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,38%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,56%, mentre il rendimento delè pari 2,52%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 6,8%; preced. 6,6%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 8,1%; preced. 10,1%)03:00: PIL, trimestrale (preced. 1,3%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,7%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 1,3%).