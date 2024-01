Seduta positiva a Tokyo. Piazze cinesi pagano timori PIL Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, mentre si muovono in calo ledopo i dati sul PIL della Repubblica Popolare, diffusi la vigilia, che hanno mostrato segni di rallentamento mettendo pessimismo tra gli investitori.L'indice giapponesearchivia la seduta con un rialzo dello 0,34%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In moderato rialzo(+0,63%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,48%).In lieve ribasso(-0,26%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,62%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,29%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,16%.Il rendimento dell'è pari 0,65%, mentre il rendimento delscambia 2,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,7%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 1,3%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,8%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti).