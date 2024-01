Tonica Tokyo scommette su mosse BoJ dopo dato inflazione

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta in forte rialzo dopo il dato dell'inflazione che ha mostrato, nel mese di dicembre, dalla metà del 2022. Il listino giapponese insieme alle altre piazze asiatiche ha seguito anche la, soprattutto del Nasdaq, che ha beneficiato delgrazie alla trimestrale migliore delle attese di TSMC.ancora deluse dai dati economici.L'indicemostra un guadagno dell'1,51%, mentre, al contrario, si registra un lieve calo per, che continua la giornata sotto la parità.Variazioni negative per(-0,93%); positivo(+1,29%).In frazionale progresso(+0,67%); come pure, buona la prestazione di(+1,01%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,44%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,52%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,67%, mentre il rendimento delscambia 2,5%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,8%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti).