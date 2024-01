Borse asiatiche miste, Hong Kong in rally su prospettive di stimolo governativo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che che il consiglio dei ministri del paese ha dichiarato che intensificherà le iniezioni di fondi a medio e lungo termine nel mercato dei capitali per rafforzare la stabilità e promuovere uno sviluppo sano. Secondo Bloomberg, i policymakers stanno(278 miliardi di dollari), principalmente dai conti offshore delle imprese statali cinesi, come parte di un fondo di stabilizzazione perattraverso la borsa di Hong Kong.Debole il mercato azionario giapponese, dopo che laha mantenuto la suanella sua prima riunione di quest'anno, rispettano le attese degli analisti e continuando a essere un outlier tra le banche centrali globali.Si muove in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,08%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario,guadagna l'1,50% rispetto alla seduta precedente esale dello 0,53%.Balza in alto(+3,08%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,58%). Negativo(-0,79%); guadagni frazionali per(+0,52%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Composto ribasso per l', in flessione dello 0,88% sui valori precedenti. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,32%.Il rendimento per l'è pari 0,64%, mentre il rendimento deltratta 2,51%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -122,1 Mld ¥; preced. -776,9 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,9 punti).