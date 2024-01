Seduta mista in Asia, Alibaba in rally dopo che Jack Ma acquista azioni

Alibaba Group

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con i listini cinesi che mostrano buoni rialzi sulla scia dell'. Ieri Bloomberg ha scritto che le autorità cinesi stanno preparando un pacchetto di misure del valore di 278 miliardi di dollari per stabilizzare il mercato azionario in crisi.Tra i singoli titoli, spicca ildia Hong Kong, dopo che è emerso che il fondatoree il presidente Joe Tsai hannoper milioni di dollari del colosso cinese dell'e-commerce nel quarto trimestre.Sul chiude in surplus la bilancia commerciale del Giappone nel mese di dicembre 2023, mentre l'indice PMI manifatturiero di dicembre 2023 rimane sotto la soglia chiave di 50 punti.Seduta negativa per la Borsa di, che mostra sulun ribasso dello 0,80%; al contrario,continua la giornata in aumento dello 0,87%, mentresale dell'1,80%.Ottima la prestazione di(+2,1%); poco sotto la parità(-0,36%). Sui livelli della vigilia(-0,03%); come pure, consolida i livelli della vigilia(+0,08%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,25%. Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,28%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,72%, mentre il rendimento delscambia 2,5%.