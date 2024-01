Moderate perdite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,39%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,92%.I mercati cinesi hanno continuato a risentire della debolezza dell'economia, mentre il mercato giapponese ha ritracciato ancora dai massimi degli ultimi 34 anni, per l'attesa di una exit strategy da parte della bank of Japan. Più in generale c'è cautela in vista dei dati sull'inflazione USA in uscita oggi e del meeting della Federal reserve la prossima settimana.In forte calo(-1,66%); in moderato rialzo(+0,56%).Chiuse per festività le borse di Sydney e Mumbai.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%. Rosso per l', che sta segnando un calo dello 0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%.Il rendimento dell'è pari 0,71%, mentre il rendimento delscambia 2,5%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%).