Tokyo in stand-by. Asia in rosso con pessimismo su settore immobiliare

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino diche chiude gli scambi quasi sulla parità, in scia alla performance prudente del resto dell'Asia. Il Listino ha tratto beneficio in parte dalle parole del Primo Ministro Fumio Kishida, il quale ha assicurato che farà "tutto il possibile" per sostenere i redditi delle famiglie. L'indiceche si attesta sui valori della vigilia (+0,1%) mentre il Topix 100 si è fermato poco sotto la parità (-0,05%).Al contrario, la conclusione della vicenda della big cinese dell'immobiliare Evergrande ha scatenato le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo dell'1,65%.Depresso il mercato di(-1,99%); sulla parità(+0,07%).Leggermente negativo(-0,3%); in frazionale progresso(+0,34%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,71%, mentre il rendimento deltratta 2,46%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,7%; preced. 5,3%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,4%; preced. -0,9%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,8 punti).