Listini asiatici misti dopo commenti Powell. Attesa per RBA

(Teleborsa) -, dove spiccano i ribassi dei listini cinesi, dopo che ilè sceso leggermente a gennaio, risultando inferiore alle attese degli analisti. A deprimere il mood sono anche i commenti del presidente della Federal Reserve, il quale ha ribadito che si dovrà probabilmente aspettare oltre marzo prima che la banca centrale statunitense tagli i tassi di interesse, sottolineando "il pericolo di agire troppo presto".Sempre sul fronte della politica monetaria, gli investitori attendono le decisioni della, che domani annuncerà la sua decisioni sui tassi.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,54%, mentre, al contrario, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,00%.scende dell'1,02%.Consolida i livelli della vigilia(-0,09%); variazioni negative per(-0,92%). Sulla parità(+0,19%); in ribasso(-0,96%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,72%, mentre il rendimento deltratta 2,41%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1%)00:50: Partite correnti (atteso 1.018 Mld ¥; preced. 1.926 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,3%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -2,7%).