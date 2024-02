Tonica Tokyo grazie al rally di SoftBank e ai commenti della BoJ

SoftBank

(Teleborsa) -, con il Nikkei 225 che ha toccato nuovi massimi di 34 anni, trascinato al rialzo dal rally di(dopo la trimestrale positiva) e dai commenti vice governatore della Banca del Giappone (secondo cui sarebbe difficile vedere la BoJ alzare il suo tasso di riferimento in modo continuo e rapido anche dopo la fine del tasso di interesse negativo).Bene anche le azioni della Cina continentale, nell'ultimo giorno di negoziazione prima delle. A spingere gli acquisti è stata la notizia che Pechino ha sostituito il capo dell', una mossa a sorpresa che potrebbe prefigurare passi più decisi per sostenere il mercato azionario. Non hanno invece pesato particolarmente le persistenti pressioni deflazionistiche chiude la seduta con un guadagno frazionale suldel 2,06%; sulla stessa linea,guadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, mentre Shanghai sale dell1,28%.In discesa(-1,36%); in frazionale progresso(+0,41%). Leggermente negativo(-0,63%); guadagni frazionali per(+0,31%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,55%. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dello 0,88%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,7%, mentre il rendimento deltratta 2,44%.