Seduta mista in Asia, Banca centrale cinese taglia tasso primario a 5 anni

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con la maggior parte dei listini che mostra debolezza. La notizia della giornata è che laha, portandolo al 3,95% dal 4,20%, negli sforzi per rilanciare l'economia in difficoltà. Il tasso LPR a un anno è rimasto invariato al 3,45%. "Si prevede che un LPR più basso sosterrà i mercati creditizi e immobiliari, ridurrà i costi finanziari delle imprese e dei privati e contribuirà a una ripresa economica stabile all'inizio del 2024", ha scritto l'agenzia statale Xinhua.Poco lontana dalla parità la Borsa di, con ilche chiude con un -0,28%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza(+0,08%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.sale dello 0,42%.In frazionale progresso(+0,21%); in discesa(-0,84%). Guadagni frazionali per(+0,34%); sui livelli della vigilia(-0,02%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,73%, mentre il rendimento delè pari 2,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (preced. 62,1 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48 punti).