Debole il mercato di Tokyo. Bene Hong Kong e Shanghai su taglio tassi Cina

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta poco sotto la parità, seguendo il calo registrato a Wall Street, dopo che i dati sull’inflazione, risultati peggiori delle attese, hanno alimentato le scommesse tra gli addetti ai lavori che la Federal Reserve ritarderà ulteriormente il taglio dei tassi d’interesse. Resta ora l'attesa per la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di Fed e BCE, rispettivamente oggi e domani.A frenare la borsa di Tokyo anche il dato sulla, scesa sia nelle manifatturiere che in quelle attive nel settore dei servizi, secondo quanto rilevato dal. Bene, invece, le piazze di Hong Kong e Shanghai sulla scia del taglio tassi adoperato in Cina.L'indice giapponeselima lo 0,12%, mentre, al contrario,guadagna l'1,19% rispetto alla seduta precedente.Su di giri(+1,95%); in lieve ribasso(-0,27%).Sui livelli della vigilia(+0,08%); in frazionale calo(-0,65%).La giornata del 20 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,39%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,73%, mentre il rendimento per ilè pari 2,42%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.925,9 Mld ¥; preced. 68,9 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48 punti).