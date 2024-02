Seduta mista in Asia, Nikkei 225 su nuovi massimi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, al ritorno agli scambi dopo una festività, con ilche mostra un rialzo del +0,35% e si porta; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,13%.scende invece dello 0,93%.Poco sotto la parità(-0,55%); come pure, in discesa(-0,77%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,52%; pressoché invariato(+0,11%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,69%, mentre il rendimento delè pari 2,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -7,3%; preced. 1,4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,2 punti; preced. 48 punti).