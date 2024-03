Mercati asiatici deboli con focus su dati cinesi, affonda Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori rivolta all', in cui il Governo ha previsto un obiettivo di crescita economica di "circa il 5%" per il 2024. Sull'andamento dei mercati pesano anche le prese di profitto dopo i recenti rally, con il Nikkei 225 che si mantiene comunque sopra la soglia psicologico dei 40.000 punti.Sul fronte macroeconomico, i dati PMI per il mese di febbraio hanno segnalato un rallentamento della crescita nelNessuna variazione significativa per il listino di(-0,03%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.sale dello 0,28%.In forte calo(-2,52%); come pure, in discesa(-0,93%). Poco sotto la parità(-0,31%); pressoché invariato(-0,1%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,7%, mentre il rendimento delè pari 2,34%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,9 punti; preced. 52,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso -330 Mld ¥; preced. 744,3 Mld ¥).