Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. L'attenzione degli investitori resta concentrata sui nuovi dati macroeconomici, in arrivo questa settimana, a partire dai prezzi alla produzione, in Giappone, fino ai dati di febbraio del deflatore dei consumi, in USA. La misura preferita per giudicare l'andamento dei prezzi da parte della banca centrale statunitense, potrebbe fornire ulteriori indizi sul percorso della Federal Reserve.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,085. L', in aumento (+0,87%), raggiunge 2.190,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,87 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,65%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.939 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,17%),(+4,87%),(+3,03%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Tentenna, che cede l'1,09%.Composta, che cresce di un modesto -0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.di Milano,(+4,73%),(+3,28%),(+2,62%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%.