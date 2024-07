Alps Blockchain S.p.A. emette obbligazioni garantite fino a 75 milioni di Euro

Questa sintesi è stata preparata con l'ausilio di un'intelligenza artificiale generativa e potrebbe contenere inesattezze o imprecisioni. Si raccomanda di fare riferimento al prospetto informativo pubblicato dall'Emittente Alps Blockchain S.p.A. per informazioni complete e accurate.

(Teleborsa) - Alps Blockchain S.p.A., con sede legale a Trento, ha avviato un'emissione di obbligazioni non convertibili, garantite e non subordinate, rivolta esclusivamente a investitori qualificati. Il prestito obbligazionario ha un ammontare complessivo massimo di 75 milioni di euro e sarà rappresentato da un massimo di 750 obbligazioni, ciascuna con un valore nominale unitario di 100.000 euro. L'emissione avrà una durata di cinque anni a partire dal 2024, con scadenza nel 2029.Le obbligazioni emesse godranno di una cedola annuale e saranno fruttifere di interessi dalla data di emissione fino alla scadenza. Il tasso di interesse annuo sarà del 14%, suddiviso in una componente cash del 12,5% pagabile annualmente e una componente differita dell’1,5%, dovuta alla scadenza o in caso di rimborso anticipato.Il prestito obbligazionario è garantito tramite un atto di pegno costituito su azioni di Smart FF S.r.l. detenute dall’emittente. L'emissione è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della società in data da definire durante il 2024. In caso di mancata sottoscrizione totale alla prima data di emissione, l'emittente potrà continuare a emettere obbligazioni entro sei mesi dalla prima data di emissione, mantenendo le stesse condizioni e il medesimo codice ISIN.L'uso dei proventi derivanti dall’emissione sarà destinato principalmente all'acquisto di nuovi Bitcoin Miners e infrastrutture associate, oltre a finanziare eventuali joint ventures di cui Alps Blockchain S.p.A. è membro.Per la durata dell'obbligazione, Alps Blockchain S.p.A. si impegna a fornire agli obbligazionisti informazioni periodiche sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, oltre a comunicare tempestivamente qualsiasi evento rilevante.