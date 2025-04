Eventi e scadenze: settimana del 14 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

Lunedì 14/04/2025

Bastogi

Bialetti

Goldman Sachs

Green Oleo

Impianti

KME Group

Kruso Kapital

Maire

Monnalisa

Olidata

Tinexta

Valica

Vimi Fasteners

Visibilia Editore

Websolute

Green Oleo

Martedì 15/04/2025

Aatech

Adventure

Alerion Clean Power

Bank Of America

Bialetti

Casta Diva Group

Citigroup

Class Editori

CSP International Fashion Group

Ecomembrane

EEMS

Giglio Group

Growens

Impianti

Inwit

ITway

Johnson & Johnson

Maire

OVS

Piaggio

Risanamento

Stellantis

Svas Biosana

United Airlines Holdings

Vimi Fasteners

Wells Fargo

Mercoledì 16/04/2025

Abbott Laboratories

Alcoa

Ascopiave

Askoll Eva

Banca Mediolanum

Banca Profilo

Brunello Cucinelli

Caltagirone Editore

Campari

Dexelance

Ecomembrane

Ferrari

Fidia

First Bancorp

IGD

Intercos

Iveco

Matica Fintec

MFE A

Moncler

Moncler

Mondadori

Pharmanutra

Piaggio

Powersoft

Prysmian

Saccheria F.Lli Franceschetti

Ferragamo

Sipario Movies

SYS-DAT

U.S. Bancorp

Webuild

Giovedì 17/04/2025

Aatech

American Express

Ascopiave

Banca Generali

Banca Ifis

Banco di Desio e della Brianza

BasicNet

BFF Bank

Cellularline

Esprinet

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Frendy Energy

Geox

Health Italia

IGD

Indel B

Indel B

Italmobiliare

Manpowergroup

Mondadori

Netflix

SIT

Banca MPS

Venerdì 18/04/2025

BPER

Esautomotion

Gel

Health Italia

LU-VE Group

Next Re

Omer

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Lussemburgo - Durante il primo incontro del Dialogo politico ad alto livello UE-Palestina verranno discussi temi politici e relazioni bilaterali. La riunione sarà copresieduta dall'Alta Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas, e dal Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dell'Autorità Palestinese, Mohammad Mustafa- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- L'evento "Gli Stati Generali dell'Artigianato nella Giornata del Made in Italy: Napoli capitale delle Indicazioni Geografiche Protette per l'Artigianato" si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo e del Comune di Napoli, e si inserisce nel calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy. Saluti istituzionali del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini08:00 -- Lussemburgo - Il Consiglio sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I ministri UE discuteranno dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dopo uno scambio informale di opinioni con il ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha (in videoconferenza), della situazione in Medio Oriente, compresa la Siria e delle relazioni UE-Africa, Balcani occidentali11:00 -- Montecitorio - Presentazione del Rapporto sulla legislazione 2024 - 2025, "La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea". Introduce e presiede Anna Ascani, vicepresidente della Camera e presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione11:00 -- Le case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza - anno 202314:00 -- Istat Aula Magna, Roma - L'evento è l'occasione per presentare il quadro territoriale che emerge dai risultati dell'edizione 2023 del Censimento della popolazione. Inoltre, verrà illustrata una serie completa di fascicoli regionali di approfondimento su: dinamica demografica, struttura e composizione della popolazione, distribuzione degli stranieri nei diversi territori. Intervengono all'evento diversi stakeholder territoriali14:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento annuale organizzato da CheckSig dove Bitcoin e asset digitali incontrano la finanza tradizionale. Durante l'evento verranno presentati i dati della Crypto Banking Survey 2025 di CheckSig. Parteciperanno professionisti del settore bancario e finanziario15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro del Regno di Norvegia, Jonas Gahr Støre18:00 -- Associazione Civita, Piazza Venezia, Roma - Evento organizzato da Associazione Civita in collaborazione con Fivers. Interverranno, tra gli altri, Andrea Battista (CEO di Net Insurance), Simonetta Giordani (Segretario generale di Associazione Civita), Renato Giallombardo (Managing Partner sede di Roma FIVERS Studio Legale e Tributario), Patrizia Rutigliano (CEO Suez International BU Italia) e Giorgio Di Giorgio (Prof. Ord. di Economia e Direttore Casmef-Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari LUISS Guido Carli)- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Aprovazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (prima convocazione)- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio18:00 -- Appuntamento: Capital Markets Day - Grand Hotel et de Milan - Il Top Management commenterà i risultati 2024 e le linee strategiche. Interverranno Beatrice Buzzella (Presidente e AD), Francesco Buzzella (AD), Raffaella Bianchessi (Direttore Finanza), Alessandro Viano (Business General Manager)- Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey): risultati per l'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Allianz MiCo di Milano - Grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, dal tema "Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità", con un focus su strategie di investimento sostenibili e di lungo termine. Offre ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Villa Miani, Roma - 23ª edizione del Forum "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti che inizierà con la conferenza stampa del Presidente, Carlo Sangalli. Parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Pichetto Fratin e Urso, il Sottosegretario Freni, Raffaele Fitto, Paolo Gentiloni, Daniel Gros, Jeremy Rifkin e Chicco Testa. Prevista la chiusura dei lavori da parte del Ministro degli Esteri Antonio Tajani- SiciliaFiera, Catania - ECOMED rappresenta un punto di incontro per la promozione della sostenibilità e dell'economia circolare nel Mediterraneo, mettendo in relazione imprese, istituzioni e stakeholder, favorendo lo scambio di idee, tecnologie e best practice per la transizione ecologica, energetica e digitale- Allianz MiCo, Milano - 20ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Il Forum coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e ospita oltre 300 aziende sponsor per scoprire i dati, i trend, le tecnologie legati all'evoluzione digitale del retail- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- La Giornata nazionale del Made in Italy, che celebra l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, è dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana. Nell'ambito della Giornata sono previsti eventi presso le istituzioni, le scuole e le imprese. Tema scelto per l'edizione 2025 è "Made in Italy tra identità e innovazione"09:30 -- Coriano - 7ª edizione del Forum organizzato da Confindustria e dalla comunità San Patrignano con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale e BMW, main partner. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giovanni Gorno Tempini (Presidente Cassa Depositi e Prestiti), Claudio Descalzi (AD ENI), Antonio Patuelli (Presidente ABI) e il ministro Anna Maria Bernini10:00 -- Il Ministro Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà in videocollegamento con il Salone del Risparmio – Assogestioni10:00 -- Spazio Europa, Roma - Evento di CONNACT-Defence & Security in collaborazione con il Parlamento Europeo, promosso da Leonardo e Fincantieri. Parteciperanno importanti esponenti delle istituzioni europee e nazionali, rappresentanti italiani presso la NATO, del Ministero della Difesa, delle industrie e del mondo finanziario, tra i quali, Roberto Cingolani (AD e DG Leonardo), Pierroberto Folgiero (AD e DG Fincantieri) e il ministro Crosetto10:30 -- Sala della Regina, Montecitorio - Presentazione del 2° Rapporto Federalimentare-Censis dal titolo "Cibo e Libertà. Binomio inscindibile nello stile di vita italiano". Presenta il Rapporto Costanza Corsini (Ricercatrice Censis) e ne discutono Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis) e Paolo Mascarino (Presidente Federalimentare)10:45 -- Milano, Regione Lombardia - Presentazione dei dati di anticipazione della ricerca TEHA (Ambrosetti) realizzata per la 9ª edizione del Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni". Interverranno, tra gli altri, Valerio de Molli (Managing Partner e CEO TEHA Group), Michel Beneventi (AD, GRUPPO SANPELLEGRINO) e Attilio Fontana (Presidente, Regione Lombardia)11:00 -- Ministero della Cultura - IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, presenta il proprio report annuale sui videogiochi. L'evento si terrà nella giornata del Made in Italy e sarà presenziato dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni11:00 -- Bilanci consuntivi dei comuni - Anno 202311:00 -- Palazzo Madama - Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli, presenterà la Relazione annuale sull'attività svolta nel 202411:00 -- Sina Bernini Bristol, Roma - Presentazione dei nuovi dati sul mercato immobiliare della Capitale, trend in atto sul fronte prezzi, acquisti e compravendite. Analisi socio-demografiche su acquirenti e venditori. Focus sui mutui casa11:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Villa Madama, Roma - Cerimonia di consegna dei "Premi Leonardo", alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e, tra gli altri, del Vice Presidente del Consiglio e Ministro Antonio Tajani, del ministro Adolfo Urso, del Presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompe', del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e del Presidente dell'Agenzia ICE Matteo Zoppas. Parteciperanno alla cerimonia, inoltre, alti rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale italiano16:30 -- L'incontro organizzato da SGSS "Il futuro del Post trading in Europa: come garantire liquidità, stabilità ed efficienza", offrirà a Banche/Asset Owner e Broker/Asset Manager un approfondimento sui cambiamenti regolamentari nel settore finanziario con un approfondimento sulle strategie da adottare per una transizione di successo. Parteciperanno Giovanni Sabatini (Ex ABI), Paola Deantoni (SGSS), Deborah Ansaldi (Assogestioni), Manuela Contarin (ARCA SGR), Miriam Felici (AMF Italia)18:00 -- Cena informale e scambio di opinioni tra la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde e il Consiglio direttivo, con il Presidente del Consiglio europeo António Costa18:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic- Regolamento Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio 2024- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2024- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Aprovazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (seconda convocazione)- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 gennaio 2025- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 16 aprile 2025)- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Approvazione del bilancio 2024- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: Q1 2025- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Roma - Eevento organizzato da ICT Security Magazine con SOCINT (Società italiana per l”intelligence), dedicato a chi opera nel settore della cybersecurity. Parteciperanno personalità di spicco a livello internazionale e nazionale, rappresentanti istituzionali, massimi rappresentanti del sistema giudiziario e leader della cybersecurity, tra cui Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Pasquale Stanzione, Garante per la protezione dei dati personali e Bruno Frattasi, Direttore dell'ACN- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento di Federturismo per un confronto e riflessione sul futuro dell'industria turistica italiana che coinvolgerà tutte le filiere che compongono il settore e che aderiscono alla Federazione. Parteciperanno il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini10:00 -- Aula Magna Istat, Roma - convegno dal titolo "La povertà multidimensionale. I dati sulla distribuzione congiunta di reddito, consumo e ricchezza delle famiglie" è promosso da Istat e Banca d'Italia, per presentare i dati sperimentali sulla distribuzione congiunta dei redditi, consumi e ricchezza delle famiglie in Italia11:00 -- Bilanci consuntivi delle province e delle città metropolitane - Anno 202311:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i vincitori dei "Premi Leonardo" per l'anno 2025 e gli studenti vincitori delle Borse di studio14:30 -- Aula della Commissione Affari sociali - Le Commissioni Finanze e Affari sociali svolgono l'audizione del viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, sul riconoscimento in sede europea del regime fiscale in favore degli enti del Terzo settore15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31/12/2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2024- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (seconda convocazione 17 aprile 2025)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2025- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in prima convocazione (17 aprile in eventuale seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2024 (unica convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- Turismo internazionale dell'Italia- Washington - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump presso la Casa Bianca- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2025, svolgono le audizioni alle ore 11.30 del Presidente dell'UPB, Lilia Cavallari e alle ore 13, del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Appuntamento annuale organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Interverranno, tra gli altri, Ferdinando Boccia (Presidente Cassa Dottori Commercialisti), Gabriele Fava (Presidente INPS), il ministro Marina Elvira Calderone e il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo12:00 -- Sala Gold, Salone del Risparmio, Milano - 6° Rapporto Assogestioni-Censis dal titolo "Pragmatismo e progresso, la buona esperienza italiana. Risparmio, mercati, tecnologie: 5 anni di cambiamenti". Tra gli interventi, Fabio Galli (Direttore Generale Assogestioni), Costanza Corsini (Ricercatrice Censis), Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis) e Nadia Linciano (Segretario generale Consob)14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2024- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2024 (convocazione unica)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti10:00 -- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - Approvazione bilancio 2024 - (unica convocazione)- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, J. D. Vance- Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio 202510:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio 202511:00 -- Censimento istituzioni pubbliche - Edizione 2023- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2024 e della proposta di destinazione degli utili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio