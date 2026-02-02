Borse europee in rosso con forti vendite su petrolio e metalli preziosi

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee
, in una settimana in cui gli investitori continueranno a valutare le trimestrali
in uscita e le riunioni di importanti banche centrali
(la Reserve Bank of Australia martedì, la Banca d'Inghilterra e la BCE giovedì).Kevin Warsh
, ex governatore della Fed e falco anti-inflazione, è stato designato da Trump per succedere a Jerome Powell alla guida della banca centrale statunitense. I mercati interpretano questo come un segnale che l'indipendenza della Fed sarà preservata, dissipando i timori di un'istituzione politicizzata: il dollaro ha subito recuperato terreno. Questa rivalutazione ha causato l'implosione del debasement trade
(la scommessa sul deprezzamento/degrado della valuta fiat) che aveva alimentato il rally dei metalli preziosi del 2025 (oro +65%, argento +150%): venerdì, l'oro è sceso del 9% e l'argento del 30% (la peggiore sessione dal 1980), con prese di profitto su posizioni ad alta leva finanziaria che hanno amplificato il movimento.
L'OPEC+ mantiene la produzione per marzo
, ma il greggio è in forte calo questa mattina dopo i commenti di Trump sui "colloqui seri" con l'Iran. Sabato gli Stati Uniti sono entrati in lockdown parziale
, ma l'impatto dovrebbe rimanere limitato: il Senato ha già approvato un accordo bipartisan (71-29) e la Camera dovrebbe votare entro martedì.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
gli indici PMI cinesi di gennaio hanno registrato risultati contrastanti, ma continuano a indicare un andamento confuso per l'economia cinese. In Giappone
, l'indice PMI manifatturiero è salito a 51,5 a gennaio, confermando i dati flash, e in rialzo rispetto ai 50 di dicembre, segnalando la prima espansione da giugno.
Oggi l'attenzione a Piazza Affari è sul nuovo piano di Intesa Sanpaolo
, che punta
a un utile netto superiore a 11,5 miliardi di euro nel 2029 con ricavi netti di 30,7 miliardi, in crescita media annua del 3%. La banca prevede una distribuzione complessiva agli azionisti per circa 50 miliardi in cinque anni, con un payout ratio al 95% per ciascun anno nel periodo 2025-2029, di cui 75% in dividendi cash, in rialzo rispetto al precedente ratio del 70%, e il restante tramite buyback.
Tra gli altri annunci societari in Italia
, BFF
ha annunciato
un de-risking in vista del piano con taglio della guidance 2026 e l'AD Belingheri che ha rimesso le deleghe; Pininfarina
ha siglato
un accordo commerciale da 40 milioni di euro con un costruttore automobilistico; Somec
ha ricevuto
nuove commesse da 13,5 milioni di euro per interior e architetture di pregio.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Crollo dell'oro
(-5,06%), che ha toccato 4.619,1 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,01%, scendendo fino a 61,94 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,46%. Nello scenario borsistico europeo
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,26%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,35%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,33%.
Prevale la cautela a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 48.184 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,38%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,42%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Generali Assicurazioni
, che vanta un progresso dell'1,66%. Resistente Hera
, che segna un piccolo aumento dell'1,39%. Unipol
avanza dell'1,33%. Si muove in modesto rialzo Recordati
, evidenziando un incremento dell'1,12%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -3,73%. In rosso Tenaris
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%. Spicca la prestazione negativa di Prysmian
, che scende del 2,14%. ENI
scende dell'1,90%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, ENAV
(+1,85%), Acea
(+1,36%), Intercos
(+1,26%) e Reply
(+1,09%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -4,18%. Calo deciso per Safilo
, che segna un -3,05%. Sotto pressione D'Amico
, con un forte ribasso del 2,52%. Soffre Technoprobe
, che evidenzia una perdita dell'1,73%.