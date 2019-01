Il Fondo Monetario Internazionale è diventato un problema

A conferma di quanto sopra, un economista del FMI, Prakash Loungani, ha compiuto ricerche circa l'accuratezza delle previsioni degli analisti-economisti. Utilizzando dati tratti da una pubblicazione chiamata Consensus Forecasts (pubblicata dal Consensus Economics), Loungani ha dimostrato che per oltre tre decenni tra le 150 recessioni registrate solo due sono state previste, il tasso di errore è poi salito al 100% nonostante il continuo aggiornamento dei modelli previsionali.

Un recente sondaggio Gallup sulla credibilità e fiducia nei media degli Stati Uniti evidenzia un crollo raggiungendo il punto più basso dal 1972; ilnegli ultimi anni viene continuamente alimentata da una guerra mediatica fatta di false informazioni –– che la realtà smentisce rapidamente in un rincorrersi di accuse reciproche.In questo gioco allailsmentiti dai fatti ma considerati come verità incontrovertibile da media ciechi ed interessati. Il FMI nel tempo è diventato un Organismo Geneticamente Modificato (OGM) e le sue finalità istituzionali di tipo keynesiano definite nel 1945 durante gli accordi di Bretton Wood hanno lasciato la dominanza ad una cultura monetaria staccata dalla realtà ma funzionale ad altri interessi diversi dal "Promuovere la cooperazione internazionale monetaria" (Art. 1).Il problema era stato sollevato daalla Brooking Institution di Washington nell'aprile del 2011aiutando Grecia, Portogallo ed Irlanda; incarcerato per un crimine poi dichiarato inesistente aveva dovuto rassegnare le sue dimissioni da presidente dal FMI.Paradossalmentecon una moneta.Le proiezioni sono fatte con modelli matematici e deterministici applicando allo studio dell'economia, scienza sociale, l'abito mentale di chi studia le scienze esatte in cui ciò che conta è solo il misurabile che rappresenta la minima parte di ciò che serve, come ricordavanel discorso di accettazione ("") del premio Nobel nel 1974:"Questa visione ha conseguenze paradossali [...], infatti riguardo al mercato ed alle strutture sociali abbiamo una grande quantità di fatti non misurabili che come tali vengono semplicemente trascurati [...] considerando come rilevante solo ciò che è misurabile che rappresenta la minima parte delle informazioni che servono. Come professione abbiamo combinato un grande pasticcio".Aveva perfettamente ragione ma rimase inascoltato.