La sorpresa

Volendo fare un bilancio della prima metà del 2019, l'aspetto più clamoroso non va ricercato nella realtà sottostante. Dopotutto, l'andamento dell'inflazione e della crescita che abbiamo visto non si discosta molto dalle stime che circolavano in dicembre. Lo stesso si può dire degli utili delle società quotate.Quello che è. Alla fine dell'anno scorso erano ancora orientate su una linea di normalizzazione della politica monetaria, tanto che la Fed, in dicembre aveva ancora alzato i tassi nonostante il coro di critiche. Oggi, al contrario, sono tutte quante orientate verso politiche aggressivamente espansive. La discussione non è sul se ma sul quanto tagliare. Perfino il, che era stato riposto in naftalina per la prossima recessione, immaginata lontana nel tempo,, quanto meno in Europa.Perché questo affannarsi per sostenere una crescita che non è poi molto diversa da quella che ci si aspettava? Ufficialmente la ragione sta nell'inflazione o, meglio, nelle. Queste aspettative (di mercato) sono scese continuamente, nel corso dei sei mesi passati, e si sono disancorate, come si suol dire, dagli obiettivi ufficiali delle banche centrali. Questi obiettivi, a loro volta, sono stati rivisti verso l'alto con l'adozione del cosiddettoe l'intenzione di compensare con inflazione aggiuntiva quella che non si è verificata negli anni passati.In realtà la ragione vera delva cercata nella maggiore fragilità e incertezza del quadro generale. Le guerre commerciali, al momento ritornate a essere guerre di posizione, possono teoricamente riaprirsi in qualsiasi momento e. Poiché è diffusa l'idea che non siamo abbastanza preparati per una eventuale, quello che si può fare è cercare in tutti i modi di evitarla. Da qui l'orientamento sempre più aggressivamente espansivo.