Il baratro tra istituzioni e paese reale: il pericoloso scollamento

Nel 2008 era uscito il libro: "" che denunciava la distanza esistente tra paese reale ed istituzioni ed il rischio di un'implosione sociale ed economica; nella copertina vi era l'immagine della scultura del "Giano Bifronte" del Benedetto Antelami nel Battistero di Parma che dava l'evidenza dei due volti rivolti a parti opposte.A distanza di oltre 12 anni ci troviamo di fronte ale dell'inadeguata governance del paese che ne mostra la drammatica distanza. A questo degrado siamo arrivati progressivamente ignorandolo ed scivolando sempre più nella mancanza di attenzione ai problemi reali a favore della crescente attenzione al perseguimento dell'interesse personale e non al bene comune dimenticando le regole e le norme costituzionali troppo spesso invocate ma poco rispettate.L'attuale fase di pandemia daad un sistema troppo in bilico; lo stesso default Usa, da tempo annunciato, ha trovato nel Covid-19 il suo muro di Berlino. La classe politica da tempo ha cominciato a ricercare non il bene comune, ma l'interesse personale in modo sempre più sfacciatamente opportunistico creando una baratro tra le istituzioni che dovrebbe rappresentare ed il. Per mantenere il potere la classe dirigente ha cominciato ad attirare persone sempre di più basso livello culturale e morale che a loro volta si sono riprodotte rapidamente a conferma che la gramigna scaccia sempre l'erba buona; sono saltate le regole ed il settimo comandamento "Non rubare" viene ignorato.