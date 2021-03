Il grigio e il verde

Il, in Germania, ha radici profonde. Il paganesimo delle tribù germaniche è a sfondo contemplativo e naturalistico, mentre il paganesimo italico preromano e romano ha un fondo magico e strumentale (i sacrifici in cambio di qualcosa, la stessa logica salvifica delle indulgenze della chiesa romana contro cui Lutero organizzerà la sua chiesa tedesca). Il medioevo tedesco è mistico, quello italiano, a parte Francesco, riscopre Aristotele. L'illuminismo francese è il trionfo dell'intelletto, il romanticismo tedesco quello del cuore.che, partendo dal romanticismo, attraversa l'Ottocento tedesco. Il Völkisch è terra e sangue, è etnico, nazionalista e vagamente antiborghese. Laporta il modernismo nel Völkisch e aggiunge l'acciaio alla terra e al sangue. Il nazionalsocialismo riprende tutto e mantiene uno spiccato amore per la natura, totalmente assente nel modernismo fascista.Nella fase finale della Guerra Fredda, che allora sembra a tratti preludio a una guerra calda, l'anima verde tedesca vira a sinistra (rimane a destra in Austria) e abbraccia, sotto la guida di, un pacifismo radicale dai toni sinceramente apocalittici e antiamericani.che minacciano le bellissime foreste tedesche e alla, ma il vero obiettivo (condiviso con la Ddr, che infiltra il movimento) è lo smantellamento dei missili puntati contro l'Unione Sovietica che Reagan sta installando in Germania.Reagan va avanti lo stesso e piega i sovietici, preparando il terreno all'unificazione tedesca. I Verdi si concentrano allora per molti anni sul nucleare, un altro tema che tocca le corde della sensibilità apocalittica dell'anima tedesca. Quando al potere sale la, sempre abilissima a portare via temi e idee agli avversari, la Cdu si sposta subito a sinistra, togliendo spazio ai socialdemocratici, e successivamente fa suo l'obiettivo di