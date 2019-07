L'Europa è sfinita, andate in pace!

Francia e Germania tentano ancora una volta di fare il panino, con un accordo di potere che tuteli i loro interessi a discapito degli altri Paesi dell'Unione europea. Ma non riescono a raggiungere quella maggioranza del 65% dei voti al Parlamento europeo che garantirebbe loro, ancora una volta, di fare e disfare i giochi.

, messa sotto scacco con la minaccia di una procedura di infrazione per deficit eccessivo,: insieme ai Paesi del Gruppo di Visegrád chiede di avere voce in capitolo sulle nomine della prossima tornata: dal Presidente del Parlamento europeo a quello del Consiglio, dalla nomina del Presidente della Commissione a quella del Governatore della BCE, fino all'Alto Rappresentante per la Sicurezza e le Relazioni internazionali.: Marioalla BCE, Antonioin quota Popolari alla Presidenza del Parlamento di Strasburgo, Federicaalla politica estera e Sicurezza, che fu imposta da Matteo Renzi come maggior azionista del Gruppo S&D.Sta saltando, perché non ha più la forza per potersi imporre, il blocco di potere che ha gestito per decenni l'Unione Europea, egemonizzando le strutture di Bruxelles e Strasburgo.La, tra l'altro, sa che ormai è arrivato il suo turno per fare le riforme strutturali, e, dalla Grecia alla Spagna, passando per l'Italia. Cerca a tutti i costi di piazzare i suoi referenti nei posti chiave, puntando almeno alla successione di Mario Draghi alla BCE.La, a sua volta,: ormai ha in mano la partita, forte di un rapporto debito/PIL che è arrivato vicino al rapporto del 60% sul PIL, lucrando a suo favore con gli interessi negativi sul debito pubblico una leva gigantesca. In realtà, sono gli investitoti stranieri a pagare, rimettendoci sul capitale investito sui Bund, il risanamento delle finanze pubbliche tedesche.