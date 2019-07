Boris Johnson con il cerino acceso

L'eredità di Theresa May non sparisce. Si allunga come l'ombra di un cipresso al sole del tramonto sull'intera Inghilterra, nera e funesta. L'Accordo negoziato con Bruxelles è stato respinto per ben tre volte da Westminster, ma a Bruxelles si rifiutano di riaprire i negoziati.

Anche Boris Johnson, ilha trovato la porta chiusa a Bruxelles.L'errore della May, ma forse è stata una sua scelta precisa, è stato quello di mettere con le spalle al muro prima il suo Governo e poi il Parlamento di Londra, sperando che alla fine lo accettasse.Boris Johnson ha messo su un Gabinetto di guerra: tutti Brexiter convinti. Il fatto è che a Westminster non c'è una maggioranza favorevole all'Accordo ma neppure una favorevole allaTutti, anche a Bruxelles, temono le conseguenze di un vuoto normativo assoluto, ed hanno fatto di questa paura una vera e propria strategia politica. Messa alle strette, Londra dovrà cedere: accettare l'Accordo, oppure chiedere un'altra proroga del termine per uscire.Per Johnson, non se ne parla: ha detto che,. Nessun rinvio, dunque. E, se non c'è un nuovo Accordo, è pronto ad uscire dalla UE senza alcun Accordo.A Bruxelles hanno deciso di lasciare Johnson con il cerino acceso: spetta a lui la prossima mossa, visto che di riaprire le trattative non se ne parla affatto. L'alternativa è bruciarsi le dita, come è accaduto alla May, o buttare il cerino acceso nella tanica di benzina della Hard Brexit.Una ipotesi che già sta circolando, è quella di indire una: una tornata velocissima appena dopo l'estate, pere conquistare i voti necessari per affrontare a fine ottobre la buriana del No-Deal.