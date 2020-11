Elisir di Lunga Crisi

"Finché c'è questa crisi, abbiamo un domani": questee spera così di continuare a sopravvivere."Non abbiamo un domani, con questa crisi": queste, nessuno escluso. Perché nessuno ne uscirà vivo. Andando avanti così: un'ondata dopo l'altra, un virus dopo l'altro, senza cure e senza vaccini."Arriva l'Europa! E sistema tutto": così replicano, e chiudono la bocca a chi si preoccupa per come stanno andando le cose.Intanto,, come tanti burattini senza fili: prima icondannati alla chiusura dei loro esercizi per evitare i contagi, poi glied i, poi idelle ditte private che verranno licenziati, infine ied i. Sono privilegiati, e vanno messi a regime pure loro: crolla il gettito fiscale e quello previdenziale.Un po' alla volta, si finirà tutti nel gorgo,. Ed anche le, per quante acrobazie potranno fare le banche centrali.Nessuno oggi se la sente die soprattutto le risposte che si affastellano un giorno dopo l'altro, mettendo sul piatto miliardi di euro ogni volta solo per tamponare, peralleche si sono già determinate.Se qualcuno si oppone, la domanda beffarda è la stessa: "E voi, al posto nostro, che cosa fareste?". Non ci sono cure, non ci sono ancora vaccini.Sono tutti Sovrani: decidono con DPCM, Ordinanze di Ministri, Presidenti di Regione, Sindaci, Presidi di istituto: un marasma.La crisi ha: bisogna remare tutti insieme, tutti dalla stessa parte. Il governo non può essere lasciato solo, anche l'opposizione deve sostenerlo in qualche modo:per verificare le iniziative in via preventiva. Il Parlamento non serve ad altro se non a mettere un timbro formale su decisioni che, una volta adottate per decreto, non sono più modificabili.