C'è Voglia di Nuove Bolle

Ci risiamo: l'eccesso delle produzioni tradizionali da cui derivano scarsi investimenti e margini di profitto irrisori, con una competizione al ribasso sui costi che è intenibile per via della impossibilità di trovare altra forza lavoro sempre meno cara, richiede una svolta capace di cambiare il sistema delle convenienze.

GREEN : più che risolvere una emergenza ambientale , volta ad assicurare la sostenibilità dello sviluppo, c'è da dare una nuova spinta ai mercati. Sono cresciuti troppo, puntando su segmenti di attività ormai troppo maturi;

SMART : ancor più che ridurre le occasioni di contagio, il lavoro a distanza ed il confinamento domestico servono a cambiare i paradigmi di produzione e consumo: servono nuove reti, nuovi sistemi, nuove modalità di organizzazione sociale;

: ancor più che ridurre le occasioni di contagio, il ed il confinamento domestico servono a cambiare i paradigmi di produzione e consumo: servono nuove reti, nuovi sistemi, nuove modalità di organizzazione sociale; BIOTECH: con i vaccini contro l'epidemia di Covid-19, il mondo del BigPharma si crea un nuovo mercato. La BioTech, derivata dalla Life Science finanziata dai tempi di Barack Obama per studiare il genoma umano, ha finalmente un mercato di massa.

Complice la crisi sanitaria, si sta cogliendo la palla al balzo per fare un nuovo build-up fondato su tre pilastri:Quarant'anni dopo la svolta americana della New Economy del 1980, lache spezzò violentemente in due il mondo della produzione e della finanza, creando ilche attirava capitali da tutto il mondo fino alla deflagrazione della bolla nel 2001, c'è bisogno di cambiare nuovamente il paradigma della crescita.