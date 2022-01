"Zero spread" per evitare il caos

Le Banche Centrali hanno compiti strategici che vanno molto al di là del loro compito formale, sostanzialmente analogo, che riguarda la stabilità della moneta e la ricerca della massima occupazione:

- laamericana deve assicurare la primazia globale del dollaro e di Wall Street;- ladeve proteggere il ruolo della City di Londra;- ladeve assicurare il funzionamento di un modello socioeconomico assolutamente unico al mondo;- ladeve assicurare la convergenza finanziaria tra i Paesi aderenti: è questo il presupposto indispensabile per assicurare la stabilità della moneta unica.E' un momento assai delicato quello che stiamo vivendo: i segnali di, congiunti alla forte ripresa dell'economia americana, hanno giànel corso del 2002: il rialzo sui titoli di Stato americani comporta una loro più forte attrattiva comeed un rafforzamento del dollaro.In pratica, anche se gli, con una posizione finanziaria netta negativa per oltre 16 mila miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre dello scorso anno e con un nuovo record del deficit commerciale che ha raggiunto i 785 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2021, la loro crescita è ancora percepita come inarrestabile ed attira gli investitori sia sui titoli federali, riducendo la stretta sui tassi di interesse che è stata determinata dalla immissione di liquidità.