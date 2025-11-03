Eventi e scadenze: settimana del 3 novembre 2025

Lunedì 03/11/2025

Denny's

Goodyear Tire & Rubber

Loews

Lottomatica

Nusco

Giglio Group

Ryanair Holdings

Xenia Hotellerie Solution

Martedì 04/11/2025

Ferrari

Fineco

Harley-Davidson

Hertz Global Holdings

Industrie De Nora

Lottomatica

Marriott International

Nintendo Co., Ltd

Pfizer

Safilo

Yum! Brands

Zalando

Mercoledì 05/11/2025

Anima Holding

Ariston Holding

Banca Generali

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Buzzi

Cellularline

DiaSorin

Ediliziacrobatica

Fineco

GENERALFINANCE

Intred

Leonardo

McDonald's

Mediobanca

Nexi

Snam

Telecom Italia

Tenax International

Toyota Motor

Viasat

Giovedì 06/11/2025

Air France-Klm

AirBnb

Arcelormittal

Arterra Bioscience

Astrazeneca

Azimut

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

Brembo

Cementir

Credem

D'Amico

Dropbox

Expedia

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Groupon

Hyatt Hotels

Intercos

Iveco

Iveco

Kruso Kapital

Moderna

Nexi

Pdf Solutions

Pirelli

Ralph Lauren

Revo Insurance

SanDisk

Telecom Italia

Tripadvisor

Unipol

Zignago Vetro

Venerdì 07/11/2025

Banca Sistema

Esautomotion

Fope

Piaggio

Riba Mundo Tecnologia

Seco

Svas Biosana

Tesmec

Wendy's

Sabato 08/11/2025

(Teleborsa) -- Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore- Investimenti diretti per paese controparte- Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia- La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma per una serie di incontri istituzionali con il Sindaco della capitale Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura. Parteciperà, inoltre, all'evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale e interverrà, assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit10:30 -- Confcommercio, Milano - Presentazione della 20ª edizione del report annuale di Assintel sui dati del digitale, e un documento di Agenda digitale in 10 punti con proposte concrete per la politica. Parteciperanno, tra gli altir, Carlo Sangalli (Presidente Confcommercio - Imprese per l'Italia), Paola Generali (Presidente Assintel) e Ezio Viola (Co-Founder The Innovation Group)14:30 -- Lanterna di Fuksas, Roma - All'Assemblea di Proxigas interverranno istituzioni e rappresentanti del mondo dell'industria per un confronto sulle prospettive del nostro sistema energetico tra decarbonizzazione e sicurezza e per discutere le strategie più promettenti per accompagnare la transizione energetica senza perdere competitività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31.12.2024- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese- I ministri UE dell'Ambiente cercheranno di raggiungere un accordo sulla modifica della normativa europea sul clima, fissando un obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Punteranno inoltre ad approvare il contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE per il periodo successivo al 2030, da presentare all'UNFCCC prima della COP 30- Bilancio finanza pubblica della Francia- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City- Generali Convention Center, Trieste - 3ª edizione dell'evento sull'attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore, organizzato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia, e con il patrocinio del MAECI e del MIMIT. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa09:00 -- Corsie Sistine, Complesso di Santo Spirito in Sassia, Roma - Evento organizzato da Unipol con The European House-Ambrosetti durante il quale verranno presentati i contenuti dell'Osservatorio del Think Tank "Welfare, Italia". Parteciperanno esperti del settore e interlocutori istituzionali, tra i quali, Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Gabriele Fava (Presidente, INPS), Carlo Cimbri (Presidente, Unipol) e i ministri Calderone e Schillaci. Messaggio del Presidente Sergio Mattarella09:15 -- Il Presidente Mattarella depone una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, sull'Altare della Patria, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana10:00 -- Ospedale Isola Tiberina, Roma - Evento organizzato da Banca Mediolanum e Università Cattolica del Sacro Cuore. Interverranno, tra gli altri, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Giovanni Pirovano (Presidente Banca Mediolanum) e Elena Beccalli (Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)11:15 -- Sacrario Militare, Redipuglia (GO) - Partecipa il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana partecipa, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate11:30 -- Ancona - Il Presidente Mattarella sarà presente alla cerimonia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate14:00 -- Sede di Confindustria Emilia Area Centro, Bologna - Incontro promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria per presentare il nuovo accordo di collaborazione e illustrare gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale. Tra gli interventi, l'AD di CDP, il Presidente di Confindustria Emilia Area Centro, l'AD di SIMEST r la Vice Presidente di Confindustria e Presidente Confindustria Emilia Romagna15:30 -- EY wavespace Roma - Evento organizzato da EY con Sanoma Italia, durante il quale verranno presentati i risultati del nuovo studio "La professione docente nella scuola di domani", realizzato da EY in collaborazione con Sanoma Italia. Interveranno, tra gli altri, Carlo Chiattelli (People Consulting Leader, EY Italia) e Mario Mariani (AD, Sanoma Italia)- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City- La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- Ita-coin; €-coin- Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembre 202510:20 -- Milano - XXI edizione del Forum di AIPB "Savings & Investments Union: il ruolo del risparmio privato", evento annuale al quale parteciperanno i principali operatori del settore del Private Banking, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e autorevoli opinion leader per un confronto sulle prospettive del settore. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni) e Giovanni Liverani (Presidente ANIA)11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo12:00 -- Roma, Vittoriano - Visita del Presidente Mattarella alla mostra in occasione del 120° anniversario del gruppo Ferrovie dello Stato15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontro il Presidente del Parlamento ungherese, László Kövér16:30 -- Auditorium MASE, Roma - Incontro organizzato per ripercorrere due decenni di ricerca applicata al sistema energetico nazionale, alla presenza di Istituzioni, centri di ricerca e stakeholder. Tra gli interventi, Carloalberto Giusti (Presidente di RSE), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del MASE), Giorgio Graditi (DG ENEA), Giuseppe Moles (AD Acquirente Unico), Pietro Maria Putti (AD GME) e il ministro Pichetto Fratin16:30 -- SDA Bocconi School of Management, Milano - Presentazione dei risultati del primo anno di ricerca del Blue Economy Monitor, dal titolo "Blue Economy - motore di sviluppo e competitività per l'Italia". Tra gli interventi, Francesco Billari, Rettore Università BocconiPierroberto Folgiero (CEO Fincantieri), Paola Papanicolaou (Responsabile Divisione International Banks Intesa Sanpaolo), Mario Zanetti (AD Costa Crociere e Presidente Confitarma) e Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of Management)20:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore e del vice direttore della Direzione Approfondimenti Informativi della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci- Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione risultati e conference call- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati - h 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2025- Appuntamento: Nel primo pomeriggio verrà diffuso il comunicato stampa sui risultati dei primi nove mesi 2025 di Snam, prima della presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 16:30 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Risultati 9M 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria)08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)09:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Verona, Fiera - Intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia Inaugurale della 127a edizione di Fieracavalli13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:00 -- Commissioni riunite Senato - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sul DDL Bilancio15:00 -- Palazzo Venezia, Roma - Inaugurazione della mostra in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Intervengono per il Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, Presidente e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale.18:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione terza trimestrale 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria)- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Roma - Il Presidente Mattarella sarà presente alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze all'Auditorium della Tecnica alle ore 10:00 e in seguito, alle ore 17:45 sarà al Marriot Park Hotel per la cerimonia inaugurale del XXVII Congresso Nazionale dell'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica)- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Bergamo - Il Festival luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Treviso e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo dell'impresa e della politica, tra cui amministratori delegati di grandi gruppi industriali, esponenti del governo, ministri europei e studiosi di rilievo internazionale. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin10:00 -- Camera dei deputati - Partecipazione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla sessione di apertura della VII Conferenza nazionale sulle Dipendenze, alla presenza del Presidente della Repubblica11:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della giornata di studio dedicata al tema "La responsabilità dell'Italia nel Mediterraneo"- Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2025 - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati 9M.2025 con il Presidente, i CEO e il CFO - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Bergamo - Il Festival luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Treviso e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo dell'impresa e della politica, tra cui amministratori delegati di grandi gruppi industriali, esponenti del governo, ministri europei e studiosi di rilievo internazionale. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin