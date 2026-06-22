Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato

(Teleborsa) -

Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi? Il capital gain serve proprio a dare un nome a quella parte di guadagno che nasce dalla vendita, cioè dalla differenza tra quanto si incassa quando si chiude l’operazione e quanto era costato entrare. L’aspetto fiscale entra nel momento in cui l’azione viene venduta e il guadagno diventa realizzato.

In Italia questa differenza entra nel meccanismo delle rendite finanziarie e, nella maggior parte dei casi, viene tassata con un’imposta sostitutiva. Quindi, bisogna capire quando scatta l’addebito, chi lo calcola e con quali regole, soprattutto se in passato ci sono state perdite utilizzabili in compensazione. Sintetizzando, il capital gain è il guadagno da vendita, e viene tassato quando l’operazione si chiude.

Che cos’è il capital gain

Il capital gain, tradotto come “guadagno in conto capitale”, rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di vendita di un’azione e il suo prezzo di carico fiscale.

Facendo un esempio pratico, se un investitore acquista azioni per 10.000 euro e le rivende a 13.000 euro, realizza una plusvalenza di 3.000 euro. Questo importo entra nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria ed è soggetto a imposta sostitutiva.

Il capital gain riguarda esclusivamente il momento della vendita. Finché il titolo cresce in portafoglio, il guadagno resta potenziale. La rilevanza fiscale nasce quando si perfeziona la cessione e si incassa il corrispettivo. Questo principio è chiamato criterio di cassa e costituisce il fondamento della tassazione sugli investimenti per le persone fisiche.

A livello di significato, il capital gain non ha nulla a che vedere con i dividendi. Questi ultimi rappresentano una quota degli utili distribuiti dalla società e rientrano nei redditi da capitale. La plusvalenza deriva invece dalla compravendita del titolo. Questa differenza ricade sulla possibilità di compensare eventuali perdite.

Una breve storia della tassazione sulle plusvalenze

La disciplina italiana delle plusvalenze finanziarie ha attraversato diverse riforme. Fino al 2011 l’aliquota ordinaria sulla maggior parte delle rendite finanziarie era più bassa rispetto a quella attuale (12,5%). Poi, fino al 30 giugno 2014 l’aliquota ordinaria sulle plusvalenze finanziarie è salita al 20%. Dal 2014 la tassazione sulle rendite finanziarie è stata uniformata al 26% per la maggior parte degli strumenti, incluse le azioni.

Dal 1° gennaio 2019 la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate è stata superata per le persone fisiche, con applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva al 26%. Nel 2026 il quadro resta stabile per le azioni. L’aliquota ordinaria continua a essere pari al 26%. Le novità più rilevanti riguardano le criptoattività, che dal 1° gennaio 2026 sono soggette a un’aliquota del 33% sulle plusvalenze realizzate direttamente su valute virtuali. Gli strumenti finanziari collegati alle criptovalute, come ETF quotati, restano invece nel regime ordinario al 26%. Lo stesso vale per gli e-money token in euro (stablecoin ancorate all’euro), conformi al regolamento MICA, qualificati come strumenti assimilabili a moneta elettronica ed emessi da soggetti autorizzati nell’UE.

Come si calcola il capital gain sulle azioni

La plusvalenza si ottiene sottraendo al prezzo di vendita il costo fiscale di acquisto, comprensivo degli oneri direttamente collegati all’operazione come commissioni di negoziazione.

La formula essenziale è la seguente:

Capital gain = Prezzo di vendita netto – Costo fiscale di acquisto

Quando si comprano le stesse azioni in date diverse e a prezzi diversi, la banca deve stabilire qual è il prezzo di acquisto da usare per calcolare la plusvalenza quando si vende. Nel regime amministrato, di solito non si guarda a quali azioni si stanno vendendo, ma si usa un prezzo unico medio: il prezzo medio di carico.

In pratica, la banca mette insieme quanto è stato speso in totale per acquistare quelle azioni (considerando le varie tranche) e divide quella cifra per il numero complessivo di azioni in portafoglio. Il risultato è il prezzo medio per azione: è quel valore che viene confrontato con il prezzo di vendita per stabilire se c’è un guadagno o una perdita, e su quale importo calcolare le imposte.

Immaginiamo un investitore che acquista 100 azioni a 10 euro e successivamente altre 100 a 14 euro. Il costo complessivo è 2.400 euro per 200 azioni, con un prezzo medio di carico pari a 12 euro. Se vende 50 azioni a 15 euro, il guadagno per azione è 3 euro e la plusvalenza totale ammonta a 150 euro.

Nel regime dichiarativo, utilizzato soprattutto da chi opera con broker esteri, il criterio previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi è il LIFO (Last In, First Out), cioè si considerano vendute per prime le azioni acquistate più recentemente, cioè di solito a un prezzo più vicino a quello attuale.

Facciamo un esempio semplice: si acquistano 100 azioni a 10 euro e 100 azioni a 18 euro. Poi si vendono 100 azioni a 20 euro.

Con il costo medio ponderato (regime amministrato), il prezzo medio di carico è 14 euro. La plusvalenza sarà 6 euro per azione (20 – 14).

Con il LIFO (regime dichiarativo), si considerano vendute per prime le azioni comprate a 18 euro. La plusvalenza sarà 2 euro per azione (20 – 18).

Ne consegue che in alcuni casi il LIFO può ridurre il guadagno imponibile, in altri può aumentarlo: dipende da come si sono mossi i prezzi nel tempo. È per questo che la scelta del regime fiscale può pesare in modo netto sulle imposte che si pagano.

Quando viene addebitata l’imposta

Il momento dell’addebito dipende dal regime fiscale scelto.

Nel regime amministrato, la banca o l’intermediario agisce come sostituto d’imposta. Al momento della vendita con guadagno, trattiene automaticamente il 26% sulla plusvalenza e accredita all’investitore il risultato già al netto delle imposte.

Nel regime dichiarativo, l’investitore incassa l’intero importo e provvede a dichiarare il capital gain nel Quadro RT del modello Redditi. L’imposta viene versata entro le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Nel regime gestito, tipico delle gestioni patrimoniali, l’imposta si applica sul risultato maturato complessivo della gestione nel periodo d’imposta, con un meccanismo di calcolo annuale per competenza.

REGIME FISCALE COSA CAMBIA Amministrato L’intermediario fa tutto a evento: quando si chiude l’operazione in guadagno calcola il risultato fiscale, usa eventuali minusvalenze disponibili nello zainetto e trattiene l’imposta dovuta in quel momento. Il valore che arriva sul conto è già pulito sotto l’aspetto fiscale e l’investitore di solito non deve riportare quelle operazioni in dichiarazione. Il rovescio della medaglia è che lo zainetto resta legato a quell’intermediario: se si opera su più banche, le compensazioni non si parlano tra loro Dichiarativo Si incassa al lordo e la parte fiscale si gestisce dopo, in dichiarazione: serve ricostruire correttamente i prezzi di carico, i cambi (se parliamo di strumenti in valuta), date e risultati, distinguendo cosa finisce nel quadro RT e cosa in altri quadri quando rilevante. Il vantaggio è il controllo, perché si possono coordinare plus/minus generate su intermediari diversi nello stesso anno fiscale, evitando che i crediti restino bloccati su un conto. Di contro, gli errori di calcolo o la classificazione ricadono direttamente su chi dichiara Gestito Il prelievo non dipende dalla singola vendita, ma dall’andamento complessivo della gestione nel periodo. A fine anno si guarda il risultato maturato della linea (valore iniziale e valore finale, al netto di costi e con regole proprie) e l’imposta si applica su quel saldo. Questo rende meno visibile il peso fiscale delle singole operazioni, ma tende a comprimere l’effetto delle vendite tattiche perché conta il totale di gestione

Le aliquote

Nel 2026, per le azioni quotate e per la maggior parte degli strumenti finanziari l’aliquota resta al 26%. I titoli di Stato italiani e quelli equiparati beneficiano di un’aliquota ridotta al 12,5%.

STRUMENTO FINANZIARIO ALIQUOTA 2026 Azioni e obbligazioni corporate 26% ETF e fondi comuni 26% (con quota 12,5% su componente titoli di Stato) Titoli di Stato italiani e white list 12,5% Criptoattività dirette 33%

La componente investita in titoli di Stato all’interno di ETF o fondi beneficia dell’aliquota agevolata in misura proporzionale alla quota effettivamente detenuta in strumenti pubblici.

Facciamo un esempio semplice. Un ETF obbligazionario è composto per:

40% titoli di Stato

60% obbligazioni corporate

Se realizza una plusvalenza di 1.000 euro, la tassazione non sarà tutta al 26%, ma:

Il 40% del guadagno (400 euro) sarà tassato al 12,5%

Il 60% (600 euro) sarà tassato al 26%

L’intermediario calcola automaticamente la quota agevolata sulla base della composizione ufficiale del fondo.

Minusvalenze e zainetto fiscale

Quando si vende un’azione a un prezzo inferiore rispetto al costo fiscale si genera una minusvalenza. Questa perdita diventa un credito fiscale utilizzabile per compensare future plusvalenze.

La compensazione è ammessa entro il quarto anno successivo a quello di realizzazione. Una minusvalenza maturata nel 2026 potrà quindi essere utilizzata fino al 31 dicembre 2030. Trascorso questo termine, il credito si estingue.

Il meccanismo funziona in modo diretto. Se un investitore registra una perdita di 4.000 euro e successivamente realizza un guadagno di 10.000 euro, pagherà l’imposta soltanto su 6.000 euro. Il risparmio fiscale ammonta al 26% della minusvalenza compensata.

La compensazione opera esclusivamente tra redditi diversi. I dividendi, le cedole e le plusvalenze da fondi armonizzati rientrano nei redditi da capitale e restano fuori da questo meccanismo.

Agevolazioni: quando il capital gain può essere tassato meno (o zero)

Non tutte le plusvalenze sono trattate allo stesso modo. In alcuni casi la legge prevede condizioni più favorevoli.

Startup innovative

Se una persona fisica investe in una startup innovativa e mantiene la partecipazione (acquisita tramite sottoscrizione di capitale e in specifiche finestre temporali previste dalla norma) per almeno tre anni, la plusvalenza può essere esente da imposta, a determinate condizioni previste dalla normativa. Praticamente, lo Stato rinuncia a una parte di gettito per incentivare gli investimenti in imprese ad alto contenuto tecnologico e con maggiore rischio.

Titoli di Stato e organismi sovranazionali

I BTP, BOT e gli altri titoli di Stato italiani, così come gli strumenti emessi da enti come BEI o Banca Mondiale, non sono tassati al 26% ma al 12,5%. Questo significa che, a parità di rendimento lordo, il risultato netto può essere più alto rispetto a un’obbligazione corporate o a un’azione soggetta al 26%.

PIR (Piani Individuali di Risparmio)

I PIR prevedono l’esenzione totale dalle imposte su capital gain e dividendi se si rispettano alcune condizioni, come la durata minima dell’investimento (in genere cinque anni) e i vincoli sulla composizione del portafoglio (almeno il 70% del valore del PIR deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia). In pratica, se si resta dentro le regole, le plusvalenze maturate nel piano non vengono tassate.

Partecipazioni qualificate in ambito societario

Per le società e per alcuni soggetti IRES esiste il regime della Participation Exemption (PEX): il 95% della plusvalenza può essere esente se si rispettano determinate condizioni (durata minima di possesso per almeno 12 mesi ininterrotti, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della società partecipata, esercizio di impresa commerciale). Se tutte queste condizioni sono rispettate, il 95% della plusvalenza è escluso dalla tassazione e solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile IRES.

Piani di stock option e work for equity

In alcuni casi specifici (soprattutto per dipendenti o collaboratori di startup e PMI innovative) il trattamento fiscale può essere agevolato, con differimento o esenzione della tassazione su determinate plusvalenze. Sono regimi tecnici e legati a requisiti molto stringenti.

Regimi speciali per fondi pensione e casse previdenziali

Gli enti previdenziali e i fondi pensione non applicano la tassazione ordinaria del 26% sulle plusvalenze, ma regimi separati con aliquote ridotte o modalità diverse di calcolo. I fondi pensione applicano un’aliquota del 20% sul risultato netto maturato annuale e un’aliquota ridotta al 12,5% sulla quota di rendimento riferibile ai titoli di Stato.

Le casse professionali seguono un regime diverso: sono soggetti IRES, possono beneficiare di crediti d’imposta su investimenti qualificati e applicano regole particolari su alcune tipologie di strumenti.

Polizze finanziarie (unit linked, multiramo)

Qui la tassazione è differita al momento del riscatto e segue regole particolari. Non è un’esenzione, ma cambia il momento in cui si paga l’imposta. Infatti, non si paga l’imposta ogni volta che il fondo interno realizza una plusvalenza, ma solo quando si riscatta la polizza, in tutto o in parte.

Se si investe direttamente in azioni o ETF, quando si vende in guadagno, si paga subito il 26%. Con una polizza unit linked, il patrimonio può crescere, il gestore può comprare e vendere strumenti, ma finché non si effettua un riscatto, non si paga nulla. La tassazione è quindi differita. Quando si riscatta, si guarda la differenza tra quanto versato (premi pagati) e quanto incassato. La differenza positiva (il rendimento) è tassata al 26% (con quota al 12,5% per la parte riferibile a titoli di Stato).