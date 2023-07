Una politica monetaria autistica: stop al rialzo dei tassi. Emissione dei BTP gold standard

Stiamo assistendo ad una confusa e contradditoria manovra di politica monetaria incapace di uscire dalla trappola dell'aumento dei tassi per ridurre l'inflazione seguendo un modello culturale che è la causa del dissesto finanziario di un'economia e di una finanza erroneamente considerate razionali.Eppure è del tutto evidente che non esiste nessuna formulazione matematica razionale che consente di affermare che ad una crescita dei tassi di interesse l'inflazione diminuisce in proporzione, si va per tentativi e per aspettative che non sono però certezze.Il perseguire la politica di alti tassi di interesse genera costi superiori alla possibile riduzione dell'inflazione; i maggiori interessi gravano sulle imprese che cercano di recuperarli con più alti prezzi che hanno effetto sul rialzo dell'inflazione e che nelle aree merceologiche con bassi margini hanno effetto sulla redditività d'impresa portandole e punti di rottura ed alla creazione di disoccupazione e di disuguaglianza.