I nuovi Cinesi? Siamo noi, gli Italiani

A guardare i numeri, viene da ridere: una volta era la Cina che sfruttava i mercati esteri per crescere, con la bilancia dei pagamenti correnti in forte attivo.

Ma, a partire dal 2016, i rapporti si sono invertiti: ora siamo noi a battere la Cina quanto acon l'estero. Inutile parlare della Germania, che in questi anni ha macinato un record dopo l'altro, fondando il paradigma della sua crescita sul: conquistare i mercati esteri con una produzione ineccepibile per qualità e prezzi.Nel corso degli anni, dopo la crisi,Mentre nel 2009 il saldo attivo cinese era pari al 4,8% del PIL e quello italiano era negativo per l'1,9% del PIL, con +243 miliardi di dollari per la Cina e -41 miliardi per l'Italia, nel 2018 la situazione si è completamente ribaltata: l'avanzo della Cina si è progressivamente ridotto, arrivando appena allo 0,7% del PIL, mentre. In proporzione al PIL, un risultato tre volte superiore. I conti esteri della Germania, assomigliano tantissimo a quelli della Cina alla fine degli anni 2000, tutti sbilanciati nella crescita attraverso le vendite all'estero.In valori assoluti, il saldo attivo cinese di parte corrente è stato nel 2018 di 97,5 miliardi di dollari, mentre quello italiano è stato di 41,3 miliardi. In termini percentuali, laè arrivata ad un saldo attivo pari all'8,1% del PIL. In valori assoluti, il saldo attivo tedesco è stato di 327 miliardi di dollari, mentre quello cinese è arrivato ad appena 98 miliardi: più del triplo!In pratica, la Cina ha spostato tempestivamente l'asse della sua crescita dal mercato estero a quello interno, ed ora risente pochissimo della contrazione che deriva dalla congiuntura mondiale negativa, innescata dalladegli Usa e della UE e dalla guerra commerciale dichiarata dagli Usa contro la Cina.La Germania, che invece ha puntato tutto sempre sull'export, con un PIL che dipende ormai per quasi il 50% dalle vendite all'estero, è entrata in una crisi assai profonda, trascinando con sé l'Italia, che le fa da subfornitrice nel settore della meccanica. Se crolla il mercato dell'export della Germania, noi veniamo necessariamente coinvolti.