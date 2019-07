Europa, Zero Tituli

Il mercantilismo, coniugato con l'ordoliberismo che fa divieto agli Stati di interferire nei processi economici, ha contagiato l'intero Continente. Ormai boccheggia: se tutto tende a zero, c'è una ragione.

In Europa, solo i profitti si salvano a stento, ma anche questi ormai barcollano, legati come sono all'andamento dei mercati internazionali:Le economie si sono orientate tutte verso l', sulla scia della Germania, ma questa componente non basta da sola a fare crescere il prodotto in modo significativo.Il surplus della bilancia commerciale internazionale si fonda sulla capacità di battere la concorrenza sul piano della migliore qualità delle merci e dei servizi resi, e della loro convenienza di prezzo: per essere competitivi, bisogna controllare attentamente i salari e l'occupazione: una piena occupazione, infatti, porterebbe a richiesta salariali incompatibili con la stabilità dei prezzi e con gli obiettivi di competitività sull'estero.La crescita economica non è più un obiettivo, soprattutto se ne deriva l'azzeramento della disoccupazione., tali da non creare dinamiche salariali indesiderate: questo principio è, con il calcolo del, acronimo che sta per "non accelerating wage rate of unemployment".Se i salari sono bloccati per via della concorrenza, interna ed internazionale, per non perdere mercato e vedersi ridurre i profitti, così come l'altro obiettivo è di: variazione nulla per i salari ed altrettanto per i prezzi.La BCE, da anni, si propone senza successo di portare l'inflazione ad un livello vicino ma non superiore al 2% annuo: butta soldi senza nessun risultato: anzi, un risultato lo ha conseguito, quello di abbattere i tassi di interesse, che su molte emissioni sono inferiori allo zero.Con la istituzione dell'euro, l'obiettivo di abbattere i tassi di inflazione è stato raggiunto, ma da annisui depositi ulteriori rispetto alla riserva obbligatoria. Questa politica ultra accomodante è stata decisa per aiutare i debitori, Stati e privati, e per non fare implodere la moneta unica. Ma la conseguenza è che: gli istituti hanno visto assottigliarsi i margini di interesse, e guadagnano prevalentemente sulle operazioni di pagamento e sui servizi correlati alla tenuta dei conti per la clientela depositante.