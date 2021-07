Sempre Problemi di Coscienza

Ora sono le Elite industriali e finanziarie a volere la Rivoluzione, quella Verde però: i miliardari che diventano filantropi, abbracciando l'Ambientalismo, devono eliminare ogni forma di antagonismo di Classe, ogni forma di rivendicazione verticale, ogni possibile riproposizione del conflitto tra "coloro che non hanno" contro "coloro che hanno".

Mimetizzandosi come Uomini tra gli Uomini, in un comune destino globale, devono chiamare tutti a raccolta per poter vincere questa sfida esistenziale.Solo se e quando tutti gli Uomini saranno consapevoli di questa necessità, e saranno partecipi della Rivoluzione verde, allora l'obiettivo della sostenibilità ambientale e della lotta al cambiamento climatico potrà essere vinta.: non c'è più da combattere contro un nemico che si trova in alto, su, ai vertici della scala sociale, un nemico che espropria tutti gli altri della qualità della vita a cui hanno diritto. Siamo noi stessi il nostro nemico, nella misura in cui non abbiamo acquisito una adeguata "Coscienza ambientale": nessuno si può salvare da solo, bisogna essere tutti uniti.